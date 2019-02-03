Son Dakika Haberleri: İki Gündür Kayıp Genç Arkadaşının Evinde Çıktı

İki Gündür Kayıp Genç Arkadaşının Evinde Çıktı

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ikamet eden ve iki gündür kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Yusuf Durdu, arkadaşının evinde çıktı.

İki Gündür Kayıp Genç Arkadaşının Evinde Çıktı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ikamet eden ve iki gündür kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Yusuf Durdu, arkadaşının evinde çıktı.

Alınan bilgilere göre, geçen gün eve gelmeyen ve ailesi tarafından aranan, cep telefonlarına da cevap vermeyen 20 yaşındaki genç için arama çalışmalarına başlandı. Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu titiz çalışma sonucu gencin, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan bir arkadaşının yanında olduğu tespit edildi. Kendi isteği ile arkadaşının yanına gittiğini, bir süre orada kalacağını ekiplere beyan eden gencin ailesine bu şekilde bilgi verildi.

Alınan bilgi sonrası rahat bir nefes aile ekiplere teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:38 Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, Güncel
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