İki gündür kayıp olan gencin cesedi falezlerde bulundu, meraklı vatandaşların inadı 'pes' dedirtti - Son Dakika
Üye Girişi

İki gündür kayıp olan gencin cesedi falezlerde bulundu, meraklı vatandaşların inadı 'pes' dedirtti

14.08.2022 12:47
İki gündür kayıp olan gencin cesedi falezlerde bulundu, meraklı vatandaşların inadı 'pes' dedirtti

İki gündür kayıp olan gencin cesedi falezlerde bulundu, meraklı vatandaşların inadı 'pes' dedirtti Antalya'da 2 gündür kayıp olarak aranan gencin cenazesi falezlerde bulundu Ceset yaklaşık 300 metre elde taşınarak halat yardımı ile yukarı çekildi Antalya'da ailesinin 2 gündür kayıp olarak...

İki gündür kayıp olan gencin cesedi falezlerde bulundu, meraklı vatandaşların inadı 'pes' dedirtti

Antalya'da 2 gündür kayıp olarak aranan gencin cenazesi falezlerde bulundu

Ceset yaklaşık 300 metre elde taşınarak halat yardımı ile yukarı çekildi

ANTALYA - Antalya'da ailesinin 2 gündür kayıp olarak aradığı gencin cesedi dünyaca ünlü falezlerin dibinde bulundu. Bazı vatandaşların canları pahasına olayı görüntülemek için mücadele vermesi ise 'pes' dedirtti.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gündür kayıp olarak aranan Okuz Kaan Caner (22), polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından aranmaya başlandı. Gencin telefonundan alınan son sinyallerin falezler bölgesinden geldiğini gören ekipler, aramalarını bu noktaya yoğunlaştırdı. Bugün sabah saatlerinde bölgeye gelerek dron destekli arama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sırasında falezlerin 15 metre aşağısında hareketsiz halde yatan bir kişi fark edildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede şahsın iki gün önce ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarı verilen genç olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri tarafından getirilen basket sedyeye alınan gencin cesedi, yaklaşık 300 metre elde taşınarak halat yardımı ile yukarı çekildi. Bu sırada yine cesedi cep telefonu ile çekmek isteyen vatandaşlar pes dedirtti. Ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

YORUMLAR
500
İki gündür kayıp olan gencin cesedi falezlerde bulundu, meraklı vatandaşların inadı pes dedirtti İki gündür kayıp olan gencin cesedi falezlerde bulundu, meraklı vatandaşların inadı pes dedirtti Kırık bacakla üst geçitten brandaya atladı, yanına gelen polise 'kusura bakma' dedi Kırık bacakla üst geçitten brandaya atladı, yanına gelen polise 'kusura bakma' dedi
Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki gündür kayıp olan gencin cesedi falezlerde bulundu, meraklı vatandaşların inadı 'pes' dedirtti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:24 Üstün Dökmen: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz
11:41 Konya'da şaşkına uğratan anlar! İslami Dayanışma Oyunları'nda bir yarışmacı haç çıkardı
11:26 Türkiye'de yaşandı! Yılan, avcı kartalın sonu oluyordu
11:23 Hande Yener, "Gülşen senden 5 gömlek üstte yalnız" yorumuna yanıt verdi: Gömlek derken, meme ucu mu kasttettiniz?
11:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "diktatör" ithamında bulunan siyasi yasaklı Canan Kaftancıoğlu'na AK Parti'den sert tepki
10:50 İstanbul'da iş insanı cinayete mi kurban gitti? Çocukları, otel odasında cesedini buldu
10:06 İstanbul'daki cinayette acı detay! Kardeşinin camdan attığı kadının hamile olduğu ortaya çıktı
09:41 Kuzey Kore, nükleer silahla dünyaya meydan okudu: Ülkemizin savunması için olmazsa olmaz
09:38 MİT'ten sınır ötesi operasyon: Irak'ın kuzeyinde bulunan 6 PKK'lı terörist artık yok
01:04 Seda Sayan'ın balayı tatilinde LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 12:47:42. #1.13#
SON DAKİKA: İki gündür kayıp olan gencin cesedi falezlerde bulundu, meraklı vatandaşların inadı 'pes' dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement