İki gündür kayıp olan gencin cesedi falezlerde bulundu, meraklı vatandaşların inadı 'pes' dedirtti

Antalya'da 2 gündür kayıp olarak aranan gencin cenazesi falezlerde bulundu

Ceset yaklaşık 300 metre elde taşınarak halat yardımı ile yukarı çekildi

ANTALYA - Antalya'da ailesinin 2 gündür kayıp olarak aradığı gencin cesedi dünyaca ünlü falezlerin dibinde bulundu. Bazı vatandaşların canları pahasına olayı görüntülemek için mücadele vermesi ise 'pes' dedirtti.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gündür kayıp olarak aranan Okuz Kaan Caner (22), polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından aranmaya başlandı. Gencin telefonundan alınan son sinyallerin falezler bölgesinden geldiğini gören ekipler, aramalarını bu noktaya yoğunlaştırdı. Bugün sabah saatlerinde bölgeye gelerek dron destekli arama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sırasında falezlerin 15 metre aşağısında hareketsiz halde yatan bir kişi fark edildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede şahsın iki gün önce ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarı verilen genç olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri tarafından getirilen basket sedyeye alınan gencin cesedi, yaklaşık 300 metre elde taşınarak halat yardımı ile yukarı çekildi. Bu sırada yine cesedi cep telefonu ile çekmek isteyen vatandaşlar pes dedirtti. Ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.