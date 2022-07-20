İki gündür kayıp olan kızın cesedi Bağcılar'da bulundu - Son Dakika
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İki gündür kayıp olan kızın cesedi Bağcılar'da bulundu

20.07.2022 15:00

- İki gündür kayıp olan kızın cesedi Bağcılar'da bulundu Kayıp kızın cesedi ormanlık alanda bulundu Bağcılar'da ormanlık alanda bulunan kadın cesedi, iki gün önce Küçükçekmece'de kaybolan 32 yaşındaki Pınar Damar'a ait olduğu tespit edildi.

- İki gündür kayıp olan kızın cesedi Bağcılar'da bulundu

Kayıp kızın cesedi ormanlık alanda bulundu

İSTANBUL - Bağcılar'da ormanlık alanda bulunan kadın cesedi, iki gün önce Küçükçekmece'de kaybolan 32 yaşındaki Pınar Damar'a ait olduğu tespit edildi. Kadının yakınları adli tıp kurumu önünde sinir krizi geçirirken, kesin ölüm nedeni için incelemeler sürüyor. Polis ekipleri olayla ilgili olduğu iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde ağaçlık alanda hareketsiz yatan kadını fark eden vatandaşlar polis ihbarda bulundu. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinden yaptığı müdahalesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerindeki kimlik ve telefon çıkmayan kadının cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Yapılan çalışmada polis, iki gün öncesinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde gece saatlerinde kaybolan 32 yaşındaki Pınar Damar'ın ailesi ile irtibata geçildi. Aile yakınları adli tıp kurumu önüne gelerek beklemeye başladı. Daha sonra içeri giren kadının amcası kızı teşhis ederek cesedin kaybolan Pınar Damar'a ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Kardeşi ayakta kalmakta güçlük çekti.

Damar'ın bedenin üzerinde herhangi bir darp veya kesik izine rastlanmadığı öğrenilirken, kızın kesin ölüm sebebi yapılan incelemelerden sonra belli olacak. Yapılacak incelemenin ardından yarın öğle namazına müteakip İkitelli'de kılınacak cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığında defnedilecek.

Öte yandan, aile beklediği sırada olay adli kurumu önüne gelen polis ekipleri Pınar Damar'ın kuzeninin eşi olan M.A, isimli kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki gündür kayıp olan kızın cesedi Bağcılar'da bulundu - Son Dakika

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