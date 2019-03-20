Son Dakika Haberleri: İki Gündür Kayıp Olarak Aranırken Ölü Bulundu

İki Gündür Kayıp Olarak Aranırken Ölü Bulundu

6 dakika önce

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde, 2 gündür kayıp olan Naci Altun (57) ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

İki Gündür Kayıp Olarak Aranırken Ölü Bulundu, System.String[]
ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde, 2 gündür kayıp olan Naci Altun (57)  ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Ardanuç ilçesi Aşıklar köyünde yaşayan Naci Altun, önceki gün evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Yakınlarının yaptığı kayıp başvurusu üzerine Altun'u arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen aramalar sırasında, ormanlık alanda Naci Altun'un cansız bedeni bulundu. Bu sabah bulunan Altun'un ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aradanuçartvin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:45 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Endonezya'da Sel Felaketi! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var İstanbul'da Bir Rezidansın 9. Katından Düşen Kadın Öldü Gözü Dönen Koca, Karısıyla İlişki Yaşayan Kişiyi Başına Taşla Vurarak Öldürdü 22 Bin Sözleşmeli Uzman Erbaş Alınacak! İşte Şartlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 10:51:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Gündür Kayıp Olarak Aranırken Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]