İki gündür kayıptı, cansız bedeni duvar dibinde bulundu - Son Dakika
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İki gündür kayıptı, cansız bedeni duvar dibinde bulundu

10.12.2022 21:29
İki gündür kayıptı, cansız bedeni duvar dibinde bulundu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 2 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni bir duvarın dibinde bulundu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 2 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni bir duvarın dibinde bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çetin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bahçenin istinat duvarının dibinde bir şahsın hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın, yaklaşık 2 gün önce kaybolan ve ailesinin kendisinden haber alamadığı 76 yaşındaki Mustafa Pullu olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından, yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Pullu'nun ölüm sebebinin yapılacak olan otopsiden sonra netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu Kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu

Cumhuriyet Mahallesi, 112 Acil Çağrı, Çayırova, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki gündür kayıptı, cansız bedeni duvar dibinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki gündür kayıptı, cansız bedeni duvar dibinde bulundu - Son Dakika
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