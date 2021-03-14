İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu - Son Dakika

İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu

14.03.2021 21:07
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu, System.String[]

Karaman'da evinden kimseye haber vermeden çıktıktan sonra 2 boyunca kayıp olarak aranan 50 yaşındaki Kiraz Akbal, arama çalışmaları sonucunda köyüne 700 metre uzaklıkta bir mağarada otururken bulundu.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesi Koçaşlı köyünde oturan 50 yaşındaki Kiraz İkbal, dün öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evinden ayrıldı. Kiraz İkbal'in evden ayrılması üzerine telaşlanan yakınları hemen 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Karaman'dan AFAD ve jandarmadan oluşan bir arama ve kurtarma ekibi bölgeye gitti.

İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu

MAĞARADA OTURURKEN BULUNDU

Arama çalışmalarına köylülerle jandarma iz takip köpeği de katıldı. 7 saat süren arama çalışmalarının ardından akşam saatlerinde Kiraz İkbal, köyüne 700 metre uzaklıktaki uçurumun kenarında bulunan bir mağara içerisinde otururken AFAD ve jandarma ekibi tarafından bulundu. Ekipler tarafından mağaradan çıkarılan Kiraz İkbal'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kiraz İkbal'in yakınları AFAD ve jandarmaya teşekkür ederken, kadının psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.

İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu - Son Dakika


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