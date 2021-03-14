İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu - Son Dakika

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesi Koçaşlı köyünde oturan 50 yaşındaki Kiraz İkbal, dün öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evinden ayrıldı. Kiraz İkbal'in evden ayrılması üzerine telaşlanan yakınları hemen 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Karaman'dan AFAD ve jandarmadan oluşan bir arama ve kurtarma ekibi bölgeye gitti.

MAĞARADA OTURURKEN BULUNDU

Arama çalışmalarına köylülerle jandarma iz takip köpeği de katıldı. 7 saat süren arama çalışmalarının ardından akşam saatlerinde Kiraz İkbal, köyüne 700 metre uzaklıktaki uçurumun kenarında bulunan bir mağara içerisinde otururken AFAD ve jandarma ekibi tarafından bulundu. Ekipler tarafından mağaradan çıkarılan Kiraz İkbal'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kiraz İkbal'in yakınları AFAD ve jandarmaya teşekkür ederken, kadının psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.