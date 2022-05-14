İki Gündür Siftah Yapmayan Esnaf: Dükkan Kirası, Ev Kirası Aynı Şekilde, Elektrik Doğalgaz Hiçbir Şey Ödeyemedik - Son Dakika
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İki Gündür Siftah Yapmayan Esnaf: Dükkan Kirası, Ev Kirası Aynı Şekilde, Elektrik Doğalgaz Hiçbir Şey Ödeyemedik

14.05.2022 15:33

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Karaman’ın Ermenek ilçesinde ziyaret ettiği bir esnaf "Eti ne kadar sürede alıyorsunuz" sorusuna “Eti kurbandan kurbana görüyoruz... Alabilirsek arada bir tavuk, eti unuttuk artık" yanıtını verdi. İki gündür siftah yapamadığını söyleyen esnaf da “Haftada en fazla yarım kilo. O da kıyma...Kirayı ödeyemedim daha. Dükkân kirası, ev kirası aynı şekilde, elektrik doğalgaz hiçbir şey ödeyemedik” sözleriyle sitem etti.

Haber: MAHİR BAĞIŞ - Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Karaman'ın Ermenek ilçesinde ziyaret ettiği bir esnaf "Eti ne kadar sürede alıyorsunuz" sorusuna "Eti kurbandan kurbana görüyoruz... Alabilirsek arada bir tavuk, eti unuttuk artık" yanıtını verdi. İki gündür siftah yapamadığını söyleyen esnaf da "Haftada en fazla yarım kilo. O da kıyma...Kirayı ödeyemedim daha. Dükkan kirası, ev kirası aynı şekilde, elektrik doğalgaz hiçbir şey ödeyemedik" sözleriyle sitem etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Karaman'ın Ermenek ilçesinde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

"ETİ KURBANDAN KURBANA GÖRÜYORUZ, ALABİLİRSEK ARADA BİR TAVUK, ETİ UNUTTUK ARTIK"

Bir berber ile Akşener arasındaki şu diyalog yaşandı:

Akşener: Alım gücü nasıl?

Esnaf: Alım gücü sıfır. Yüzde 5 yüzde 10 bile değil sıfır. Ayakta durabiliyorsak şu anda ona şükrediyoruz.

Akşener: Eti ne kadar sürede alıyorsunuz?

Esnaf: Eti kurbandan kurbana görüyoruz desek artık yalan olmaz. Yani alabilirsek arada bir tavuk, eti unuttuk artık. Başkanım burada akşama kadar kazanıp da misal 110-120 liraya bir kilo eti nasıl alacaksın?

İKİ GÜNDÜR SİFTAH YAPMAYAN ESNAF: "DÜKKAN KİRASI, EV KİRASI AYNI ŞEKİLDE, ELEKTRİK DOĞALGAZ HİÇBİR ŞEY ÖDEYEMEDİK"

Telefon tamiri yapan bir esnaf ile Akşener arasındaki diyalog şöyle:

Akşener: İşler nasıl kardeşim?

Esnaf: İşler yani çok kötü başkanım. Millet kan ağlıyor işin açığı. Bu devlet hükümet artık değişmesi gerekiyor.

Akşener: El ele verip değiştireceğiz. Şu saatte tamir ettin parasını aldığın oldu mu?

Esnaf: Yok dün bile siftah etmedim…Milletin artık son umudu sizsiniz başkanım.

Akşener: Az kaldı. En uzun hali bir yıl kaldı. Yok gidecek, başka türlü çünkü…

Esnaf: İnşallah…Bütün temennimiz o.

Akşener: Kardeşim Türkiye'nin imkanları var. Türkiye'nin gerçekten insan unsuru var. Bulunduğu coğrafyadaki imkanları var. Pek çok imkanı var. Ama israf, kayırmacılık, yolsuzluk ve nasıl diyelim çarpıklık…

Esnaf: Sığınmacılar.

Akşener: Mesela sığınmacıları, biz niye bu ülkeye sığınmacı aldık…Kim aldı? Sayın Erdoğan aldı. Şimdi birdenbire sığınmacıları sanki ben getirmişim gibi hissine kapılmış durumdayım. Arkadaş sen durup dururken Suriye'nin içine niye elini soktun? '5 milyon, 6 milyon' diyorlar. Biz bir simülasyon yaptık. Yani gitmediği takdirde bu insanlar, iterek kakaraktan bahsetmiyorum ama mutlaka memleketlerine dönmesi lazım. 2053 yılında 35 milyon Suriyeli oluyor bu ülkede.

Esnaf: Doğru. Sürekli çoğalıyorlar zaten başkanım.

Akşener: İtmeden kakmadan insanları birbirine düşürmeden gitmeleri lazım o ayrı. Bir de böyle derin bir fakirlik. Ne kadar süre de et alıyorsun oğlum sen eve?

Esnaf: Yani haftada en fazla yarım kilo. O da kıyma…Kirayı ödeyemedim daha. Dükkan kirası, ev kirası aynı şekilde, elektrik doğalgaz hiçbir şey ödeyemedik."

Akşener, esnaf ziyaretinin ardından katlı otopark ve pazar alanının temel atma törenine katıldı. Ardından da Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu'yu ziyaret etti.

İki Gündür Siftah Yapmayan Esnaf: Dükkan Kirası, Ev Kirası Aynı Şekilde, Elektrik Doğalgaz Hiçbir Şey Ödeyemedik
İki Gündür Siftah Yapmayan Esnaf: Dükkan Kirası, Ev Kirası Aynı Şekilde, Elektrik Doğalgaz Hiçbir Şey Ödeyemedik
İki Gündür Siftah Yapmayan Esnaf: Dükkan Kirası, Ev Kirası Aynı Şekilde, Elektrik Doğalgaz Hiçbir Şey Ödeyemedik
İki Gündür Siftah Yapmayan Esnaf: Dükkan Kirası, Ev Kirası Aynı Şekilde, Elektrik Doğalgaz Hiçbir Şey Ödeyemedik

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İki Gündür Siftah Yapmayan Esnaf: Dükkan Kirası, Ev Kirası Aynı Şekilde, Elektrik Doğalgaz Hiçbir Şey Ödeyemedik - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki Gündür Siftah Yapmayan Esnaf: Dükkan Kirası, Ev Kirası Aynı Şekilde, Elektrik Doğalgaz Hiçbir Şey Ödeyemedik - Son Dakika
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