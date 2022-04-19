İki gündür toz bulutunun hakim olduğu Antalya'da yağmur sürprizi - Son Dakika
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İki gündür toz bulutunun hakim olduğu Antalya'da yağmur sürprizi

19.04.2022 17:09

İki gündür toz bulutunun hakim olduğu Antalya'da yağmur sürprizi Antalya'da aralıklarda yağan bahar yağışı etkili oldu.

İki gündür toz bulutunun hakim olduğu Antalya'da yağmur sürprizi

ANTALYA - Antalya'da aralıklarda yağan bahar yağışı etkili oldu.

İki gündür toz bulutunun hakim olduğu turizm kenti Antalya'da bulutlu hava yerini öğleden sonra aralıklarla süren bahar yağışına bıraktı. Sağanak şeklindeki yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı. Bazı vatandaşlar şemsiye ile yürürken bazıları ıslanmaya aldırmadı. Yollarda biriken suyla birlikte sürücüler dikkatli seyretti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de yağışla birlikte ıssızlığa büründü. Turistler yağışla otellerine kaçarken, iki genç kızın ise denize girdiği görüldü.Yağmuru gece yarısından itibaren etkini kaybedeceği öğrenildi.

İki gündür toz bulutunun hakim olduğu Antalya'da yağmur sürprizi
İki gündür toz bulutunun hakim olduğu Antalya'da yağmur sürprizi
İki gündür toz bulutunun hakim olduğu Antalya'da yağmur sürprizi
İki gündür toz bulutunun hakim olduğu Antalya'da yağmur sürprizi

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Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İki gündür toz bulutunun hakim olduğu Antalya'da yağmur sürprizi - Son Dakika


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