İki Günlük Bebeği Cami Avlusuna Bıraktılar
6 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 2 günlük bebek cami avlusunda bulundu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 2 günlük bebek cami avlusunda bulundu.
Andırın ilçesinde önceki gün hastanenin tuvaletinde doğum yapan kadının bebeğini çöpe atmasının ardından, bugün Pazarcık ilçesinde cami avlusuna 2 günlük bebek terk edildi.
Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Çamlıtepe Camisi'nde namazdan çıkan vatandaşlar, avluda battaniyeye sarılı bir bebek buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Cami avlusunda yapılan ilk müdahalenin ardından kız bebek, ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede yapılan kontrollerde 2 gün önce doğduğu tespit edilen bebek, acil servisteki müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
Bebeği bulan cami imamı Hamdi Çilo, "Öğle saatlerinde camiye geldiğimde bir ses geldi. Kontrol ettiğimde bebeği fark ettim. Sonra 155'i aradım" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:58 Kaynak: İHA
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