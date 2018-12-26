Son Dakika Haberleri: İki Günlük Bebeği Cami Avlusuna Bıraktılar

İki Günlük Bebeği Cami Avlusuna Bıraktılar

1 saat önce

- İki günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar Kahramanmaraş'ta önceki gün Andırın ilçesinde hastanenin çöp kovasında bulunan bebeğin ardından bugün Pazarcık ilçesinde cami avlusuna bir bebek daha terk edildiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 2 günlük bebek cami avlusunda bulundu.

- İki günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar
Kahramanmaraş'ta önceki gün Andırın ilçesinde hastanenin çöp kovasında bulunan bebeğin ardından bugün Pazarcık ilçesinde cami avlusuna bir bebek daha terk edildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 2 günlük bebek cami avlusunda bulundu.
Andırın ilçesinde önceki gün hastanenin tuvaletinde doğum yapan kadının bebeğini çöpe atmasının ardından bugün Pazarcık İlçesinde, cami avlusuna 2 günlük bebek terk edildi.
Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Çamlıtepe Camisinde namazdan çıkan vatandaşlar, avluda battaniyeye sarılı bir bebek buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Cami avlusunda yapılan ilk müdahalenin ardından kız bebek, ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede yapılan kontrollerde 2 gün önce doğduğu tespit edilen bebek, acil servisteki müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Polis, bebeği bırakan kişi yada kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
Bebeği bulan cami imamı Hamdi Çilo, "Öğle saatlerinde camiye geldiğimde bir ses geldi. Kontrol ettiğimde bebeği fark ettim. Sonra 155'i aradım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:38 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Andırın, Pazarcık, 3. Sayfa
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