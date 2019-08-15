Son Dakika Haberleri: İki günlük bebek yatağında ölü bulundu
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İki günlük bebek yatağında ölü bulundu

42 dakika önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki günlük bebek yatağında ölü bulundu.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki günlük bebek yatağında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk sahibi Suriyeli Faysal (36) ve Neval El Halaf (33) çiftinin önceki gün Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde erkek çocukları dünyaya geldi.
Dün hastaneden ayrılıp evlerine dönen çift, bu sabah bebeklerini yatağında hareketsiz buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin evdeki incelemesinin ardından baba Faysal El Halaf, bebeğinin cansız bedenini kucağında cenaze nakil aracına taşıdı.
Bebeğin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kemalpaşa Mahallesi, Sarıçam, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:44 Kaynak: AA
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