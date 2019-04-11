İki Günlük Buzağı Ameliyatla Sağlığına Kavuştu
8 dakika önce
Çankırı'da doğuştan rahatsızlığı bulunan buzağı ameliyatla tedavi edildi.
Çankırı
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:16 Kaynak: AA
'da doğuştan rahatsızlığı bulunan buzağı ameliyatla tedavi edildi.
Merkeze bağlı Ünür
köyünde doğuştan dışkılayamama sorunu bulunan iki günlük buzağı, Çankırı Belediyesi Veteriner Hekimliği'ne getirildi.
Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda "doğumsal anüsün şekillenmemesi" tanısı konulan buzağı, Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ameliyata alındı.
Yaklaşık bir saat süren ameliyatın ardından buzağı, sağlığına kavuşturuldu.
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