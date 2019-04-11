Son Dakika Haberleri: İki Günlük Buzağı Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

İki Günlük Buzağı Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

8 dakika önce

Çankırı'da doğuştan rahatsızlığı bulunan buzağı ameliyatla tedavi edildi.

İki Günlük Buzağı Ameliyatla Sağlığına Kavuştu, System.String[]
Çankırı'da doğuştan rahatsızlığı bulunan buzağı ameliyatla tedavi edildi.

Merkeze bağlı Ünür köyünde doğuştan dışkılayamama sorunu bulunan iki günlük buzağı, Çankırı Belediyesi Veteriner Hekimliği'ne getirildi.

Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda "doğumsal anüsün şekillenmemesi" tanısı konulan buzağı, Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ameliyata alındı.

Yaklaşık bir saat süren ameliyatın ardından buzağı, sağlığına kavuşturuldu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:16 Kaynak: AA
Ünür, Çankırı, Güncel
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