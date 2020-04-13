İki günlük sokağa çıkma yasağını güvercinlerinin arasında geçirdi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir vatandaş, 2 günlük sokağa çıkma yasağını güvercinlerinin arasında geçirdi.



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde esnaflık yapan Ali Çiftgöz isimli vatandaş, 2 günlük sokağa çıkma yasağını evinin damında beslediği güvercinlerinin arasında geçirdi. Esnaf olduğu için güvercinleriyle yeteri kadar zaman geçiremeyen Çiftgöz, sokağa çıkma yasağını fırsat bilip güvercinlerine zaman ayırdı. Yaklaşık 20 yıldır güvercin besleyen Ali Çiftgöz, "Ben yıllardır kuşçuluk yapıyorum. Bu yasak dolayısı ile benim de kuşlarımla fazla vakit geçirme şansım oldu. Ben sanayide esnafım, kuşlarımla fazla ilgilenemiyordum. Bu sayede kuşlarımla ilgilenebildim. Hasta ve ilaç ihtiyaca olanları bu arada gözden geçirme fırsatım oldu. Kuşlarla ilgilenerek kendimi bütün kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyorum. Kuşlarım arasında bağdadi, kırktelli, kepez, mavilli ve kınalı olmak üzere bir sürü güvercinim var. Biz devletimizi seviyoruz ve yasalara uyuyoruz. Ben bu iki gün içerisinde kuşlarımla vakit geçirdiğim için mutluyum" diye konuştu.



Ali Çiftgöz bazı kuşlarını eline alarak onları gözden geçirdi. Bir baba şefkati ile kuşlara yaklaşan Çiftgöz, onlarla teselli bulduğunu belirtti. - ŞANLIURFA