İki günlük yağış Antalya'yı vurdu (2) - Son Dakika

ÖĞRENCİLERİ İTFAİYE KURTARDI

Serik'te iki gündür devam eden yağışlar nedeniyle Karadayı Mahallesi yolunu su basarken, Belek ve Boğazkent mahallelerinden Serik'e öğrenci taşıyan servis minibüsü Karadayı yolunda mahsur kaldı. Suyun içerisinde kalan ve ilerleyemeyen minibüsün sürücüsü itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, itfaiye aracıyla minibüsün yanına ulaşarak, öğrencileri tahliye etti. Daha sonra suyun içerisinden çıkarılan minibüsle öğrenciler geri gönderildi.

OTOMOBİLDEKİ İKİ KADIN MAHSUR KALDI

Aynı güzergah üzerinden Serik'e gelen bir otomobil de taşan su nedeniyle yolda kaldı. Otomobilde mahsur kalan iki kadın yine itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

SAHİLDE AT ÖLÜSÜ

Aşırı yağışlar nedeniyle Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde deniz çamura bulandı, dev dalgalar oluştu. Kentte yaşayan bazı vatandaşların yazın kurdukları çardaklar, dev dalgaların getirdiği yosun ve bitki artıklarıyla kaplandı. Ayrıca nereden geldiği ve neden öldüğü belil olmayan bir at ile bir jet-ski'nin kıyıya vurduğu görüldü.

SERİK'TE İNCELEME YAPTILAR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Bütün arkadaşlarla birlikteyiz. Yapılması gereken ne varsa Büyükşehir Belediyesi olarak yapmaya hazırız" dedi.