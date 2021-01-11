İki günlük yağış İstanbul'un barajlarına yüzde 2 katkı yaptı - Son Dakika

İki günlük yağış İstanbul'un barajlarına yüzde 2 katkı yaptı

11.01.2021 12:19
İki günlük yağış İstanbul'un barajlarına yüzde 2 katkı yaptı, System.String[]

Hafta sonu aralıklı yağış sonrası İstanbul'da barajlardaki su seviyesi ortalaması 1,97 puanlık artışla yüzde 21,13'e çıktı.

Hafta sonu aralıklı yağış sonrası İstanbul'da barajlardaki su seviyesi ortalaması 1,97 puanlık artışla yüzde 21,13'e çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 21,13 olarak ölçüldü. Yağışlar öncesi su seviyesi yüzde 19,16 oranındaydı.

İSKİ internet sitesinde yer alan bilgilere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 77,37, Terkos'ta yüzde 21,98, Sazlıdere'de yüzde 5,65, Alibey'de yüzde 32,62, Büyükçekmece'de yüzde 19,08, Ömerli'de yüzde 17,58, Darlık'ta yüzde 45,66 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son yağışlarla 176 milyon metreküp seviyesinde yer alıyor.

İstanbul'da kış döneminde günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su tüketiliyor.

Öte yandan İstanbul'a su sağlayan kaynaklar olan Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılında 501 milyon 395 bin metreküp su alındığı açıklandı. Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bu kaynaklardan sağlanan su miktarı da artış gösterdi.

Barajlardaki doluluk oranı, 11 ocak tarihi baz alındığında 2005'te yüzde 43,52, 2006'da yüzde 79,04, 2007'de yüzde 56,32, 2008'de yüzde 26,11, 2009'da yüzde 46,05, 2010'da yüzde 94,17, 2011'de yüzde 85,09, 2012'de yüzde 62,42, 2013'te yüzde 64,67, 2014'te yüzde 34,64, 2015'te yüzde 75,04, 2016'da yüzde 63,88, 2017'de yüzde 59,86, 2018'de yüzde 66,09, 2019'da 87,72, 2020'de yüzde 52,42, 2021'de ise yüzde 21,13 olarak gerçekleşti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükçekmece, İstanbul, Terkos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki günlük yağış İstanbul'un barajlarına yüzde 2 katkı yaptı - Son Dakika


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