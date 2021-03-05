İki güvenlik görevlisine yapılan silahlı saldırı kınandı - Son Dakika

İki güvenlik görevlisine yapılan silahlı saldırı kınandı

05.03.2021 13:58
İki güvenlik görevlisine yapılan silahlı saldırı kınandı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 güvenlik görevlisinin silahlı saldırıya uğramasının ardından Hak-İş Konfederasyonu Öz-Sağlık İş Sendikası ve Memur-Sen Sağlık-Sen Sendikası tarafından basın açıklaması yapıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 güvenlik görevlisinin silahlı saldırıya uğramasının ardından Hak-İş Konfederasyonu Öz-Sağlık İş Sendikası ve Memur-Sen Sağlık-Sen Sendikası tarafından basın açıklaması yapıldı.

Çaycuma Devlet Hastanesi önünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hak-İş Konfederasyonu Öz-Sağlık İş Sendikası Çaycuma Devlet Hastanesi Baş Temsilcisi Civan Karaalp, sağlık çalışanlarının görevlerini yaparken mesleki gereklilik, yasal ve vicdani sorumluluklarının yanında, insanı her şeyin önünde tutan temel ahlaki anlayışla hareket ettiğini belirterek "Dolayısıyla hastaların veyahut yakınlarının, hastane çalışanlarına karşı her hal ve şartta empati, hoşgörü ve iyi niyetli yaklaşım içinde davranış göstermeleri, genel beklenti olmasının ötesinde, ahlaki bir zorunluluktur. Buna rağmen öteden beri tanık olduğumuz ancak son dönemde artış gösteren sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları bizler gibi toplumumuzun tüm fertlerini derinden etkilemekte, üzmektedir. Üzüntümüzü daha da artıran ana faktör ise şiddet olaylarının faillerinin genelde hasta ya da hasta yakınları olmasıdır. Öyle ki sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bazen ölümle sonuçlandığı bile olmaktadır" dedi.

Büyük bir özveri ve vicdani sorumluluk ile kendisine ya da sevdiklerine şifa sunmaya çalışan insanlara şiddet göstermenin kabul edilecek bir durum olmadığını ifade eden Karaalp, "Şiddetin mazereti olmadığı gibi küçüğü büyüğü, hafifi ağırı da olamaz, şiddet şiddettir kınanmayı, üzerine gitmeyi ve yapanın yanına kar bırakmamayı gerektirir. Bunun için de başta kamu olmak üzere toplumumuzun tüm fertlerine büyük görevler düşmektedir. Susmak, sessiz kalmak, görmezden gelmek, önemsememek şiddeti onaylamak anlamı taşıyacaktır ki bu durum geleceğimiz açısından çok daha büyük sorun demektir. Şiddetle mücadele, yasal ve kurumsal mekanizmalardan önce, ahlaki ve vicdani zeminlerde kendine yer bulmalıdır. Sağlık çalışanının her şeyden önce insan olduğu, can taşıdığı, onur ve izzet sahibi olduğu asla ve kata unutulmamalıdır. Öz Sağlık İş Sendikası ve Sağlık-Sen olarak meseleye bu şekilde yaklaşıyoruz ve sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız" diye konuştu.

Sağlıkta şiddetin, şiddet uygulanan sağlık çalışanını doğrudan etkilediği gibi tüm vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini de etkilediğini aktaran Karaalp, "Bir hekimin, bir hemşirenin, bir güvenlik görevlisinin, bir sekreterin, bir temizlik personelinin veya teknik servis personelinin veya diğer personelin şiddet görürüm korku ve endişesiyle hareket etmesinden daha kötü bir durum olamaz. Maalesef zaman zaman yaşanan trajik şiddet olayları, sağlık çalışanlarını bu psikolojik ortama sürüklemektedir. Yapılan araştırmalar, sağlık çalışanlarına şiddetin istisna olmadığını çok net bir şekilde ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Bugün ülkemizde sağlık çalışanlarının yüzde 87'si sözel, psikolojik ya da fiziki şiddete maruz kaldığını ifade etmektedir" diyen Karaalp, "Acil servis çalışanları arasında bu oran çok daha yüksektir. Görevini yaparken şiddetle karşı karşıya gelme endişesi taşıyan acil servis çalışanlarının oranı yüzde 98'lere ulaşmıştır. Tablo endişe verici boyutu çoktan geçmiştir ve bir an önce bunun önüne geçilmesi gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl bu hususta önemli bir kanuni düzenleme yapılmıştır, ancak şiddet sağlık hizmetlerinin görüldüğü yerlerde kol gezmeye devam etmektedir. Güvensiz, şiddet baskısı ve tehdidin olduğu bir iş ortamını oluşturmaya kimsenin hakkı yoktur. Elbette sağlık çalışanlarına şiddet, sadece ülkemizde yaşanan bir durum da değildir. Tüm dünyada sağlık çalışanlarına yönelik şiddet artıyor. Şiddet kültürünün yaygınlaşmasının bütün toplumun huzur ve güvenliğini tehdit ettiği açıktır. Şiddetin önlenmesi, iletişim ve empati kültürünün geliştirilmesi hususunda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız" şeklinde konuştu.

Gecesini gündüzüne katıp çalışan sağlık çalışanlarının bunları hak etmediğini kaydeden Karaalp, şu ifadelere yer verdi: "Hastane çalışanlarımız COVID-19 süreci ile birlikte daha yoğun bir çalışmanın içine girdiler. Salgının hafiflemesinde ve sona doğru yaklaşmamızdaki emekleri ve gayretleri asla yadsınamaz. Salgın bitse de sağlık çalışanlarımızın yoğun mesaisi ve fedakarca çalışmaları daha önceden olduğu gibi devam edecektir. Ancak aynı emek ve gayretle mesleklerini cesurca yerine getirmeleri için motivasyona ve güce ihtiyaçları olduğu bir gerçektir. Pandemi süreci ile birlikte iş yükleri daha da artan, fazla çalışmak, daha fazla nöbet tutmak zorunda kalan ve izin dahi kullanamayan sağlık çalışanları, bir de pandeminin riskleri nedeniyle ailelerini, çocuklarını aylardır göremez hale gelmiştir. Hal böyleyken hak ettiğimiz şiddet görmek, yaralanmak ve ölmek değildir. Gecesini gündüzüne katıp çalışan sağlık çalışanları bunları asla hak etmemektedir. Son olarak hastanemizde dün yaşadığımız güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza yapılan alçakça silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." - KARABÜK

İki güvenlik görevlisine yapılan silahlı saldırı kınandı
İki güvenlik görevlisine yapılan silahlı saldırı kınandı
İki güvenlik görevlisine yapılan silahlı saldırı kınandı

Memur Sen, Zonguldak, Hastane, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İki güvenlik görevlisine yapılan silahlı saldırı kınandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Everton maçında attığı gol VAR kararıyla iptal edilen Diagne, bu sezon 3. kez aynı durumu yaşadı Bitlis'te şehit olan Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti yürek yaktı: Şehit olursam babamın yanına gömün Sevdiğine son bakış! Şehitlerin uğurlandığı törene 1 yaşındaki oğluyla kalan acılı eşin bakışları damga vurdu 11 şehit verdiğimiz bölgede inceleme başlatıldı! Sahra çadırları kuruldu, bölgeye girişler yasaklandı Bıçaklı saldırıya uğrayan Melisa Döngel, boks dersleri almaya başladı Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada Kırmızı kategorideki ilde 25 kişilik grubun eğlencesi polis baskınıyla yarım kaldı
2020'de hangi ürün ne kadar zamlandı? TÜİK tek tek açıkladı 2020'de hangi ürün ne kadar zamlandı? TÜİK tek tek açıkladı         
14:10
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, takımla çalışmalara başladı Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, takımla çalışmalara başladı         
13:31
Taylan Antalyalı'nın son haftalarda ilk 11'e girememesinde 4 faktör ön plana çıktı Taylan Antalyalı'nın son haftalarda ilk 11'e girememesinde 4 faktör ön plana çıktı         
12:54
2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı 2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı         
12:46
Bitlis'te şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın yakın zamanda orgeneralliğe terfi edeceği ortaya çıktı Bitlis'te şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın yakın zamanda orgeneralliğe terfi edeceği ortaya çıktı         
12:02
Eşinin sevgilisini öldüren kadına tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıl hapis Eşinin sevgilisini öldüren kadına tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıl hapis         
12:02
"En iyi muhalefet yapan lider" anketinde zirve, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in oldu         
11:24
25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu         
11:12
Şehit korgeneral Osman Erbaş, oyuncu Anıl Tetik'in komutanı çıktı Şehit korgeneral Osman Erbaş, oyuncu Anıl Tetik'in komutanı çıktı         
11:01
Mesleklerini duyan korkuyor! Kadın gassallar yılda 10 bine yakın cenaze yıkıyor Mesleklerini duyan korkuyor! Kadın gassallar yılda 10 bine yakın cenaze yıkıyor         
10:32
TSK personeline ilişkin kanun resmen yürürlüğe girdi! Uzman erbaşların emeklilik yaşı değişti TSK personeline ilişkin kanun resmen yürürlüğe girdi! Uzman erbaşların emeklilik yaşı değişti         
10:19
Her birinin hikayesi yarım kaldı! Bitlis'te şehit olan askerlerimiz için 8. Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi Her birinin hikayesi yarım kaldı! Bitlis'te şehit olan askerlerimiz için 8. Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi         
10:12
"Polis defalarca başıma vurdu" dedi, nezarethanedeki akılalmaz görüntüleri ortaya çıktı         
09:40
Helikopter kazasında şehit düşen askerle ilgili yürek yakan detay: 3 ay önce baba olmuş Helikopter kazasında şehit düşen askerle ilgili yürek yakan detay: 3 ay önce baba olmuş         
09:17
HDP'li Sezai Temelli'nin sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı: Askeri hareketlilik iktidar politikası, kaza diyemezler HDP'li Sezai Temelli'nin sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı: Askeri hareketlilik iktidar politikası, kaza diyemezler         
08:53
İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor         
08:46
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 14:17:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İki güvenlik görevlisine yapılan silahlı saldırı kınandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei