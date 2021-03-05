İki güvenlik görevlisini yaralayan baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika

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İki güvenlik görevlisini yaralayan baba ve oğlu tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin acil servisi bahçesinde güvenlik görevlisi ile otoparkta bulunan bir araç sürücüsü arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İki güvenlik görevlisinin silahla yaralanıp darp edildiği olayın mahkeme sonrası baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün olay yerinden kaçarak Çarşı Polis Merkezi Amirliğine teslim olan baba ile 2 oğlu, bugün Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan baba ile 2 oğlu, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme sonucunda Raci K. ve oğlu Tahsin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karışan diğer oğul Tayfun K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.