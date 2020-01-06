İki hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Aydın'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Erhan Demir'in yönetimindeki 09 DT 744 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Can Özhan'ın idaresindeki 49 AV 669 plakalı hafif ticari araç, Aydın- Muğla kara yolu İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle Özhan'ın kullandığı araç devrildi. Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 2 yolcu yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.