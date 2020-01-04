İKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 AĞIR YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 AĞIR YARALI - Son Dakika

İKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 AĞIR YARALI

6 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi ağır yaralandı.

İKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 AĞIR YARALI, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Doktor Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 35 DD 5672 ile 35 Y 6305 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. Kazada 5 kişi ağır yaralanırken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ambulanslara alınan yaralılardan 2'si Alsancak Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavisi süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Araçlardan görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,


Polis, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:30 Kaynak: DHA
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