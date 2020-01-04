İki hafif ticari araç çarpıştı: 5 ağır yaralı - Son Dakika
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İki hafif ticari araç çarpıştı: 5 ağır yaralı

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi ağır yaralandı.

İki hafif ticari araç çarpıştı: 5 ağır yaralı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi ağır yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Doktor Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 35 Y 6305 ile 35 DD 5672 plakalı iki hafif ticari henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında iki araçta da maddi hasar oluşurken, toplamda 5 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'si Alsancak Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Öte yandan, hastanelerde tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:26 Kaynak: İHA
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