Son Dakika Haberleri: İki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel İki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

İki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

7 saat önce

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.G. yönetimindeki 06 DE 0828 plakalı hafif ticari araç, Adana-Karaisalı kara yolunda karşı yönden gelen, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücülerin de arasında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Karaisalı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:43 Kaynak: AA
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