İki hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Kazada hasar gören aracın çevredeki vatandaşlar tarafından yol kenarına itilmesi
Yaralıların sağlık personelince kentteki hastanelere kaldırılması Düzce'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden Ömercan Ö. idaresindeki 81 ABC 953 plakalı hafif ticari araç, Doğanlı kavşağında Furkan T'nin kullandığı 81 GD 151 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Erkan T, Müzeyyen Ç, Cansu A, Şafak Ç. ve Çiğdem B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.