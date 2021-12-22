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Gölcük'te İki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Gölcük'te İki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

22.12.2021 23:52

Gölcük'te İki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı Kocaeli'de ters yönden gelen iki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Gölcük'te İki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de ters yönden gelen iki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Her iki sürücü de yaralanırken aracıyla takla atıp sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Gölcük ilçesi Yüzbaşılar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüzbaşılar'dan Gölcük'e gitmekte olan E.S.H idaresindeki 34 RL 7954 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Gölcük'ten Karamürsel'e gitmekte olan S.B.A idaresindeki 20 BR 157 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 20 BR 157 plakalı araç takla atarken sürücüsü S.B.A ise aracın içerisinde sıkıştı. 34 RL 7954 plakalı aracın sürücüsü E.S.H de kazada yaralandı. Olayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyelerin yoğun çabası sonucu S.B.A sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Her iki sürücü de olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gölcük'te İki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Gölcük'te İki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Gölcük'te İki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Gölcük'te İki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Gölcük'te İki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Gölcük'te İki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Gölcük'te İki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Tragger, İtfaiye, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gölcük'te İki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölcük'te İki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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