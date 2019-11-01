İki hafta önce kaybolan kişi cinayete kurban gitmiş

Konya'nın Ilgın ilçesinde iki haftadır kayıp olarak aranan kişiyi bıçaklayarak öldürüp su kuyusuna attıkları öne sürülen iki zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Ekim'de ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulan Ali Yanar'ın (38) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında Kerim K. (31) ile Hasan M'yi (33) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde Tekeler Mahallesi'ndeki bağ evinde ortak oldukları elektronik kumar makinelerinden elde ettiği parayı vermemesi nedeniyle Yanar'ı bıçaklayarak öldürdüklerini, cesedini battaniyeye sarıp yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Doğanhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'ndeki su kuyularının bulunduğu bölgeye götürdüklerini, üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştıklarını ve su kuyularından birine attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Polis ekipleri, dün ifadeler doğrultusunda şüphelilere yer gösterme işlemi yaptırdı.

Zanlıların gösterdiği kuyudan itfaiye ekiplerince çıkarılan yanmış haldeki ceset, otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi morguna konuldu.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.