Son Dakika Haberleri: İki hafta önce kaybolarak cinayete kurban giden adam toprağa verildi
Son Dakika Güncel İki hafta önce kaybolarak cinayete kurban giden adam toprağa verildi

İki hafta önce kaybolarak cinayete kurban giden adam toprağa verildi

6 saat önce

İki haftadır kayıp olarak aranan ve bıçaklanarak öldürüp su kuyusuna atıldığı öne sürülen Ali Yanar'ın cenazesi memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

İki haftadır kayıp olarak aranan ve bıçaklanarak öldürüp su kuyusuna atıldığı öne sürülen Ali Yanar'ın cenazesi memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

Konya Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Ali Yanar'ın cenazesi Ilgın'a getirildi.

Ulu Cami'de kılınan Cuma namazına ardından, eski hal pazarı parkında Yanar'ın cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namaz ardından omuzlanan Yanar'ın cenazesi Ulu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Yanar'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İki hafta önce kaybolarak cinayete kurban giden adam toprağa verildi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu
Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 22:32:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki hafta önce kaybolarak cinayete kurban giden adam toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]