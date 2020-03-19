İki hafta önce lösemi teşhisi konulan lise öğrencisi kurtarılamadı - Son Dakika

AVCILAR'daki Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Berk Kahraman (17), lösemi teşhisi konulmasının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi 12/B sınıfının sevilen öğrencisi Mustafa Berk Kahraman, 2019-2020 eğitim- öğretim yılı ikinci yarı yılının başlamasından sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Kahraman'a lösemi teşhisi konuldu. Lise öğrencisi Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yataklı tedaviye alınmasından 2 hafta sonra kurtarılamadı. Mustafa Berk Kahraman'ın ölümüne inanamayan arkadaşları ve öğretmenleri Merkez Ulu Camii'nde kılınan namazına katıldı. Cenaze, Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.