İki hafta süreyle rekor kıran İklim Değişikliği Konferansı başarısızlıkla sonuçlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İki hafta süreyle rekor kıran İklim Değişikliği Konferansı başarısızlıkla sonuçlandı - Son Dakika Dünya

İki hafta süreyle rekor kıran İklim Değişikliği Konferansı başarısızlıkla sonuçlandı

6 saat önce

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 25. Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) 2 haftanın ardından başarısızlıkla sona erdi. Müzakereler gelecek yıl Glasgow'da yapılacak zirveye ertelendi.

İki hafta süreyle rekor kıran İklim Değişikliği Konferansı başarısızlıkla sonuçlandı, System.String[]

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 25. Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) 2 haftanın ardından başarısızlıkla sona erdi. Müzakereler gelecek yıl Glasgow'da yapılacak zirveye ertelendi.


Madrid'de düzenlenen COP25'e katılan BM üyesi 197 ülke, küresel karbon emisyonları miktarının dağılımı, çevresel bütünlük ve finansman konularındaki görüş farklılıklarını aşamadı. İki hafta süren rekor uzunluktaki zirvenin ardından iklim değişikliğinden etkilenen gelişmemiş ülkelere yardım ve sera gazı salımının azaltılması çağrısı yapılan bir deklarasyon yayımlandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Glasgow, İspanya, Madrid, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

F.Bahçe'de imzalar atılıyor! Bir isim de sırada
Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı! Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı Domuzu farketti, peşine düştü! Sürek avında kurşunların hedefi oldu Erdemli'de domuz avında kazaen vurulan genç öldü

Son Dakika Haberleri
21:10 2020 Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
21:06 Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü senaryoya karşı tedbir aldık - Son Dakika Haber
21:02 Fransa işkence ile itham edilen Arjantinli eski polisi ülkesine iade ediyor - Son Dakika Haber
20:58 AK Parti İncirliova delege seçimleri tamamlandı - Son Dakika Haber
20:56 Anne kız hırsızlık yaparken kameralara yakalandı - Son Dakika Haber
20:16 ABD, Çinli iki diplomatı askeri üsse izinsiz girdiği için gizlice sınır dışı etmiş - Son Dakika Haber
19:05 Domuzu farketti, peşine düştü! Sürek avında kurşunların hedefi oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 21:19:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İki hafta süreyle rekor kıran İklim Değişikliği Konferansı başarısızlıkla sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]