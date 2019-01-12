İki haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince 28 Aralık
2018-11 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:21
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