İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı

Hem özel hayatıyla hem de sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başaran Serenay Sarıkaya, uzun süre ekranlardan uzak kalmasının ardından Netflix'te yayınlanacak Şahmeran isimli diziyle geri dönecek.

TURUNCU BİKİNİLİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Yaz tatiline Bodrum'un ardından Assos'ta devam eden 29 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medyada turuncu bikinisiyle verdiği pozlarla takipçilerini hayran bıraktı. Yeni projesi için iki haftada 4 kilo veren Sarıkaya, fit görünümüyle dikkat çekti.