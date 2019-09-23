İki haftadır resmen taç delisi olduk!

Alanya- Fenerbahçe maçından sonra Yeni Malatya- Galatasaray maçında da 2 taç atışı tartışma yaratttı. Peşinen söyleyeyim geçen hafta Halis Özkahya, dünde Arda Kardeşler, taç kararlarında doğruydu.



32'de Kardeşler, yerinden kullanması için düdüğüyle ikaz ederken eş zamanlı Chebake, atışı kullandı. Hakem atışı prosedüre uygun tekrarlattı.



88'de hakem eliyle tacın yerini uzun uzun gösterse de Guilherme, yerinden kullanmadı ve taç el değiştirdi. Karar doğru. Taçta takdir hakkı vardır. Ömer Bayram'a ikinci sarı kart çıkmaması da doğru, çünkü net bir basma yok.



Radamel Falcao sahnede;