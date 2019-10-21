Son Dakika Haberleri: İki Haftalık Sessizliğin Ardından Hong Kong Sokakları Yine Karıştı
Son Dakika Güncel İki Haftalık Sessizliğin Ardından Hong Kong Sokakları Yine Karıştı

İki Haftalık Sessizliğin Ardından Hong Kong Sokakları Yine Karıştı

2 saat önce

Hong Kong'da yasa dışı olarak düzenlenen bir protesto gösterisinde on binlerce kişi sokağa çıktı.

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Hong Kong'da yasa dışı olarak düzenlenen bir protesto gösterisinde on binlerce kişi sokağa çıktı. Demokrasi yanlısı gösterilerin sürdüğü Hong Kong'da son iki haftadır sokaklar sakindi

İki Haftalık Sessizliğin Ardından Hong Kong Sokakları Yine Karıştı

Hong Kong, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:03 
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