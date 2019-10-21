İki Haftalık Sessizliğin Ardından Hong Kong Sokakları Yine Karıştı
2 saat önce
Hong Kong'da yasa dışı olarak düzenlenen bir protesto gösterisinde on binlerce kişi sokağa çıktı.
Hong Kong'da yasa dışı olarak düzenlenen bir protesto gösterisinde on binlerce kişi sokağa çıktı. Demokrasi yanlısı gösterilerin sürdüğü Hong Kong'da son iki haftadır sokaklar sakindi
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:03
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