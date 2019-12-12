İki hastane TRAKYAKA'dan destek almaya hak kazandı - Son Dakika

Çorlu Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Ağız Diş Sağlığı Hastanesi tarafından hazırlanan projeler Trakya Kalkınma Ajansından (TRAKYAKA) Teknik Destek almaya hak kazandı.



TRAKYAKA Genel Sekreteri Sayın Mahmut Şahin, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr Cengiz Becerir, Tekirdağ Ağız Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Halim Doğrusöz, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar ve Hastane Yetkilileri katılımlarıyla, Çorlu Devlet Hastanemiz tarafından hazırlanan "Palyatif Bakımda Güncel Yaklaşımlar ve Hemşirelik Eğitimi", Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından hazırlanan "Sağlık turizminde kalitenin artırılması amacıyla Kalite Yönetim eğitimi İçin Eğiticinin Eğitimi" isimli projelerinin sözleşmeleri imzalandı.



Tedavinin mümkün olmadığı terminal döneminde, Çorlu Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan hemşire ve sağlık memurlarına "Palyatif Bakımda Güncel Yaklaşımlar ve Hemşirelik Eğitimi" adlı projesi, hastaları rahatlatacak ve onların hayat kalitesini en yüksek düzeyde tutacak teorik ve uygulamalı eğitimin öğrenilmesi amacıyla uzman eğitimcilerden toplam 28 saatlik iki gruptan oluşacak şekilde eğitim verilmesi planlandı. Eğitime sağlık tesislerimizden 24 sağlık personeli katılacak.



"Tekirdağ'ın İncisinde Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi İçin Eğiticinin Eğitimi" adlı proje ise hastanede daha etkin bir kalite yönetim sisteminin oluşturulması ve kalite birim çalışanları ile yöneticilerin mesleki yeterliliklerini sağlayabilmeleri ve sağlıkta kalite akreditasyonun gereklerinin tam anlamıyla yerine getirilmesi amacıyla personeller toplam 28 saatlik iki gruptan oluşacak şekilde 4 günlük eğitim verilmesi planlandı.



Düzenlenen imza töreninde, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir yaptığı konuşmada, "İki eğitiminde Müdürlüğümüz ve Halkımız için hayırlı olması" temennisinde bulunarak desteklerinden dolayı Trakya Kalkınma Ajansına teşekkür etti. - TEKİRDAĞ