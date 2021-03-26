Kayseri'de, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 heykeli 100 bin dolara satmak istediği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 heykeli 100 bin dolara satmak istediğini belirledikleri V.A'nın, merkez Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramada 2 heykel buldu.
Heykeller, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İki heykeli 100 bin dolara satmak isteyen şüpheli yakalandı - Son Dakika