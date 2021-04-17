İKİ HIRSIZIN, OTOMOBİLDEN TEYP ÇALMASI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de sokağa çıkma kısıtlamasında park halinde bir otomobilin kapısını açarak 5 dakikada içerisinde teyp çalıp kaçan 2 şüphelinin bu anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sahibinin başvuru üzerine araçtan parmak izi araştırması yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde oturan Kaan İlçin, önceki sabah işe gitmek evinden çıkıp park halindeki otomobiline gittiğinde, araç teybinin çalındığını fark etti. Otomobili gören apartman güvenlik kamerasını inceleyen İlçin, 2 şüphelinin sokağa çıkma yasağının uygulandığı sabah 04.30 sıralarında 5 dakikada otomobili açıp, araç teybini çaldıktan sonra kaçtığını gördü. İhbar üzerine gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otomobilde parmak izi araştırması yapılırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Otomobilin sahibi Kaan İlçin, hırsızların teyp çalarken konsola da zarar verdiklerini belirterek, 'Sabaha karşı sokak kısıtlamasında 2 hırsız gelip, aracı açmış ve teybimi çalışmışlar. Dereceli ve pahalı güneş gözlüğümde vardı, onu da almışlar. Polis ekipleri araçta parmak izi çalışması yaptı. Kısa sürede hırsızların yakalanmasını istiyorum. Otomobilimdeki zarar en az 2 bin 500 lira civarında' dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde 2 şüphelinin park halindeki otomobili kısa sürede açarak içerisinden çaldıkları teyple uzaklaştıkları görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.