İki il sınırının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köyleri ile Trabzon'un Şalpazarı ilçesi, Gökçeköy Mahallesi arası iki il sırının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köyleri ile Trabzon'un Şalpazarı ilçesi, Gökçeköy Mahallesi arası iki il sınırının tespitine ilişkin karar yürürlüğe konuldu.