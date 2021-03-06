İki ilçe kadın kooperatifi arasında işbirliği

Kütahya'nın Emet ilçe protokolü, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bulunan kadın kooperatifi ve kültür evini ziyaret etti.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner'in gerçekleştirdiği ziyarette, Emet Kadın Girişim Kooperatifi (EMKO) ile Çay ilçesi kadın kooperatifi arasında işbirliği yapılması ve atölyelerin ortak çalışmalarla geliştirilmesi konularında istişare edildiği bildirildi. Emet ilçesinde faaliyet gösteren (EMKO) kadın istihdamı yönünden bölgenin en güçlü kooperatifi olarak biliniyor. - KÜTAHYA