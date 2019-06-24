Son Dakika Haberleri: İki ilçe protokolü Cumhuriyet savcısının veda yemeğinde bir araya geldi
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İki ilçe protokolü Cumhuriyet savcısının veda yemeğinde bir araya geldi

1 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Şaben Bağrıaçık'ın başka bir ile tayini nedeniyle verilen yemekte Altıntaş ve Dumlupınar ilçe protokolü bir araya geldi.

İki ilçe protokolü Cumhuriyet savcısının veda yemeğinde bir araya geldi, System.String[]
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Şaben Bağrıaçık'ın başka bir ile tayini nedeniyle verilen yemekte Altıntaş ve Dumlupınar ilçe protokolü bir araya geldi.

Veda yemeğine Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Kurum amirleri ve daire amirleri katıldı.

Altıntaş Belediye Düğün Salonunda verilen veda yemeğinde konuşan protokol üyeleri, "Yapmış oldukları görev süresince başarılı çalışmalarından dolayı Sayın Savcımıza teşekkür ediyor, yeni görev yerinin kendilerine hayırlı olmasını diliyoruz" dediler.

Yemek sonunda Savcı Şaben Bağrıaçık'a iki ilçe protokolü tarafından yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çeşitli hediyeler verildi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
Kütahya, Dumlupınar, Altıntaş, Yaşam
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