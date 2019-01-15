Son Dakika Haberleri: İki İlçede Okullara 1 Günlük Kar Tatili

İki İlçede Okullara 1 Günlük Kar Tatili

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ve Akyazı ilçelerindeki taşımalı eğitime bir gün kar tatili verildi.

İki İlçede Okullara 1 Günlük Kar Tatili, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ve Akyazı ilçelerindeki taşımalı eğitime bir gün kar tatili verildi.

Sakarya'da bir süre önce yağan kar şehirde yine yağmaya başladı. Yağan kar yüksek kesimlerde de etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle Hendek ve Akyazı ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğününün kararı ile taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:57 Kaynak: İHA

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