İki İlçede Okullara 1 Günlük Kar Tatili
1 saat önce
Sakarya'nın Hendek ve Akyazı ilçelerindeki taşımalı eğitime bir gün kar tatili verildi.
Sakarya
'nın Hendek
ve Akyazı
ilçelerindeki taşımalı eğitime bir gün kar tatili verildi.
Sakarya'da bir süre önce yağan kar şehirde yine yağmaya başladı. Yağan
kar yüksek kesimlerde de etkili olmaya başladı. Kar
nedeniyle Hendek ve Akyazı ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğününün kararı ile taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. - SAKARYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:57 Kaynak: İHA
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı
İngiltere Parlamentosu, Başbakan May'in AB ile Vardığı Brexit Anlaşması'nı Reddetti