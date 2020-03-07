İki ilde 15 ton kaçak içki operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki ilde 15 ton kaçak içki operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

İki ilde 15 ton kaçak içki operasyonunda 8 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kırklareli ve Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 ton 341 litre kaçak içki ele geçirilirken, olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İki ilde 15 ton kaçak içki operasyonunda 8 kişi tutuklandı, System.String[]

Kırklareli ve Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 ton 341 litre kaçak içki ele geçirilirken, olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.


Kırklareli İl Jandarma ekipleri sahte ve kaçak içkiye geçit vermiyor. Geçtiğimiz günlerde Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlarından bazı şüpheliler hakkında çalışma başlatması üzerine il jandarma ekiplerince operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında Tekirdağ'da bir fabrikada kaçak içki üretildiği belirlendi.


8 kişi tutuklandı


Konuya ilişkin düzenlenen operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, fabrika ile şahısların ev ve iş yerlerinde de aramalar yapıldı. Yapılan aramada 15 ton 341 litre kaçak içki, 10 bin 538 bandrol, 2 bin 50 kullanılmış kapüşon, silah, kurusıkı silah ile 6 adet kamyonet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Adliyede mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı ile 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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