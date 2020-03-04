İki ilde eş zamanlı operasyon: 15 ton kaçak içki ele geçirildi, 14 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki ilde eş zamanlı operasyon: 15 ton kaçak içki ele geçirildi, 14 gözaltı - Son Dakika

İki ilde eş zamanlı operasyon: 15 ton kaçak içki ele geçirildi, 14 gözaltı

6 saat önce

Kırklareli ve Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 ton 341 litre kaçak içki ele geçirilirken, olaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

İki ilde eş zamanlı operasyon: 15 ton kaçak içki ele geçirildi, 14 gözaltı, System.String[]

Kırklareli ve Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 ton 341 litre kaçak içki ele geçirilirken, olaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.


Kırklareli İl Jandarma ekipleri sahte ve kaçak içkiye geçit vermiyor. Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlarından bazı şüpheliler hakkında çalışma başlatması üzerine İl Jandarma ekiplerince operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında Tekirdağ'da bir fabrikada kaçak içki üretildiği belirlendi.


Konuya ilişkin düzenlenen operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, fabrika ile şahısların ev ve iş yerlerinde de aramalar yapıldı. Yapılan aramada 15 ton 341 litre kaçak içki, 10 bin 538 bandrol, 2 bin 50 kullanılmış kapüşon, silah, kurusıkı silah ile 6 adet kamyonet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:28 Kaynak: İHA
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