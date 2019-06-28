Son Dakika Haberleri: İki ilde tefeci operasyonu: 13 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

İki ilde tefeci operasyonu: 13 gözaltı

1 saat önce

BİNGÖL ve İstanbul'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

İki ilde tefeci operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]
BİNGÖL ve İstanbul'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin incelenen banka hesaplarında ise toplam işlem hacimlerinin 150 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edildi. 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bingöl ve İstanbul'da tefecilik yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. 6 ay süren çalışmalar sonucunda belirlenen 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 150 farklı kişiye ait tapu senetleri, 1 milyon 300 bin lira tutarında 30 değişik senet, 150 alım satım belgesi, protokoller, sözleşmeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin çek, senet kırmak ve ticaret yapılıyormuş gibi göstermek suretiyle 15 milyon lira üzerinde faizli olarak ödünç para verip, borçlarını ödemeyen kişilere ise baskı ve tehditte bulundukları belirlendi. Şüphelilerin incelenen banka hesaplarında ise toplam işlem hacimlerinin 150 milyon TL'nin üzerinde olduğu tespit edildi. Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.


 


- Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:52 Kaynak: DHA
İstanbul, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu Sunucu Metin Uca'nın cinsel içerikli film yıldızını kullanarak yaptığı paylaşıma tepki yağdı Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı ABD'li oyuncu Steven Seagal Türkiye'de

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 19:22:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki ilde tefeci operasyonu: 13 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]