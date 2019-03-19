Son Dakika Haberleri: İki İlde Terör Örgütü Mkp Operasyonu: 8 Gözaltı

İki İlde Terör Örgütü Mkp Operasyonu: 8 Gözaltı

30 dakika önce

İstanbul ve Tunceli'de, terör örgütü MKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İki İlde Terör Örgütü Mkp Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
İstanbul ve Tunceli'de, terör örgütü MKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Tunceli'de MKP üyesi 8 şüpheliyi tespit etti. Geçtiğimiz Cuma günü gece yarısı İstanbul'da 10, Tunceli'de ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen emniyet güçleri, MKP'nin ideolojik tabanında yer bulan, yasa dışı korsan gösteriye katılan ve yapılan çağrılarda öldürülen örgüt mensuplarının propagandasını yapan H.S., S.Ö., S.Y., V.Y., E.Ö., H.A., E.D. ve M.T. adlı 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden H.S., S.Ö., S.Y. ve V.Y. adlı 4 şüpheli tutuklandı. E.Ö., H.A., E.D. ve M.T. adlı 4 MKP üyesinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Tunceli, İstanbul, Maoist Komünist Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu Otogar Esnafı Binali Yıldırım'a Söz Verdi! Giriş-Çıkışlar Ücretsiz Olacak İmamoğlu, Adada Yaşayanlara Ulaşım İçin Söz Verdi: Yüzde 40 İndirimli Yapacağız Gülşen, Lüks Çizmesiyle Demet Akalın'ın Rekorunu Kıramadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 09:46:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki İlde Terör Örgütü Mkp Operasyonu: 8 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]