İki İlde Terör Örgütü Mkp Operasyonu: 8 Gözaltı

İstanbul ve Tunceli'de, terör örgütü MKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul ve Tunceli'de, terör örgütü MKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Tunceli'de MKP üyesi 8 şüpheliyi tespit etti. Geçtiğimiz Cuma günü gece yarısı İstanbul'da 10, Tunceli'de ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen emniyet güçleri, MKP'nin ideolojik tabanında yer bulan, yasa dışı korsan gösteriye katılan ve yapılan çağrılarda öldürülen örgüt mensuplarının propagandasını yapan H.S., S.Ö., S.Y., V.Y., E.Ö., H.A., E.D. ve M.T. adlı 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden H.S., S.Ö., S.Y. ve V.Y. adlı 4 şüpheli tutuklandı. E.Ö., H.A., E.D. ve M.T. adlı 4 MKP üyesinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.



(Sadık Kahraman/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu

Otogar Esnafı Binali Yıldırım'a Söz Verdi! Giriş-Çıkışlar Ücretsiz Olacak

İmamoğlu, Adada Yaşayanlara Ulaşım İçin Söz Verdi: Yüzde 40 İndirimli Yapacağız

Gülşen, Lüks Çizmesiyle Demet Akalın'ın Rekorunu Kıramadı