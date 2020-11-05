İki ildeki silah operasyonuna 5 tutuklama - Son Dakika

GAZİANTEP ve Adıyaman'da silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak olarak silah imalatı ve satışı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik Gaziantep ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 12 kurusıkı tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, bin mermi, 10 şarjör ve çeşitli silah parçaları ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulanmalarının ardından 3 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan ve ismi açıklanmayan şüphelilerden 5'i 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma' suçlarından tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.