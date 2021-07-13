Üye Girişi
İki imparatorluk battı, o çınar ağacı hala dimdik ayakta - Son Dakika

İki imparatorluk battı, o çınar ağacı hala dimdik ayakta

13.07.2021 11:57

İki imparatorluk battı, o çınar ağacı hala dimdik ayakta 8 asırlık çınar ağacı turistlerin ilgi odağı oldu Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde bulunan, gölgesinde Doğu Roma ve Osmanlı imparatorluk mensuplarını barındıran 820 yaşındaki çınar ağacı, turistlerin ilgi odağı oldu.

İki imparatorluk battı, o çınar ağacı hala dimdik ayakta

8 asırlık çınar ağacı turistlerin ilgi odağı oldu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde bulunan, gölgesinde Doğu Roma ve Osmanlı imparatorluk mensuplarını barındıran 820 yaşındaki çınar ağacı, turistlerin ilgi odağı oldu.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde bulunan 8 asırlık ağaç büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor. Özel bir çay ocağının bahçesinde gölgesinde iki imparatorluğu batıran çınar ağacı turistlerin ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 820 yaşındaki asırlık ağaca gözü gibi bakan Ali Tezcan, yıllardır yaprağının bile zarar görmemesi için dikkat ettiğini belirterek, "Çakıllı'da doğup büyüdüm. Evim hemen çınar ağacının karşısında bulunuyor. Yaşım 75, benim duyduğum ve bildiğim bu ağacın yaşı 800'den fazla. Çınar ağacının hemen yanında bir rum kadın vardı. Çakılı ve bu çınar ağacıyla ilgili bilgileri ve efsaneleri o kadından dinlerdim. Bu belde çok eski bir belde. Çakıllı'nın eski elbiyalar köyü olarak geçiyormuş zamanla. 1937 manavrasında Rumlar buradan göçüp gitmiş. Bizim çocukluğumuzda buralar parktı ama yıkıntılık ve döküntülütü. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'dan ekip geldi ve bakımını yaptılar" dedi.

"Az daha kül olacaktı"

Geçmiş zamanda çocukların ateş yakması sonucu yandığını dile getiren Tezcan, "Asırlık ağacın gövdesinin içi boş. Daha önce rüzgar sebebiyle gövdesi yaprak dolmuş. Çocuklarda yaprakları yakmış. Birden almıştı. Zorla ağacı söndürdük. Ağcı korumak için her gün takip ediyorum. Sürekli uyarıyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanından ağacı görmeye geldiklerini vurgulayan Tezcan Trakya'nın asırlık ağacının altında herkesi çay içmeye davet etti.

İki imparatorluk battı, o çınar ağacı hala dimdik ayakta
İki imparatorluk battı, o çınar ağacı hala dimdik ayakta
İki imparatorluk battı, o çınar ağacı hala dimdik ayakta
İki imparatorluk battı, o çınar ağacı hala dimdik ayakta

Çakıllı, Çınar, Roma, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İki imparatorluk battı, o çınar ağacı hala dimdik ayakta - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı 11:44 Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti 11:34 İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı 11:21 Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı
Altındaki yükseliş sürüyor! Gram altın 502 lira seviyesine ulaştı 11:09 Altındaki yükseliş sürüyor! Gram altın 502 lira seviyesine ulaştı MHP lideri Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Hodri meydan bildiklerinizi paylaşmazsanız alçaksınız 11:06 MHP lideri Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Hodri meydan bildiklerinizi paylaşmazsanız alçaksınız 10:44 "HDP ile miting yapıyorlar" iddiaları ortalığı karıştırmıştı, CHP'den açıklama gecikmedi: Belediye başkanımız davete icabet etmiş
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular 09:57 Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu 09:54 Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu

Son Dakika Haberleri
11:57 MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları
11:44 Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı
11:34 İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti
11:21 Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı
11:09 Altındaki yükseliş sürüyor! Gram altın 502 lira seviyesine ulaştı
11:05 MHP lideri Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Hodri meydan bildiklerinizi paylaşmazsanız alçaksınız
11:02 Dolar güne düşüşle başladı 8,62'den işlem görüyor
11:01 Irak'ta koronavirüs hastanesinde çıkan yangının bilançosu ağırlaşıyor! Can kaybı 64'e yükseldi
10:57 Son Dakika: 12 milyon emekli için bayram müjdesi! İkramiyeler yatırılmaya başlandı
10:24 Avustralya'da yayınlanan koronavirüs ve aşı reklamı büyük tartışma yarattı
MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları         
11:57
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Bir anda kanlar içerisinde kalan rapçi, böyle can verdi Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Bir anda kanlar içerisinde kalan rapçi, böyle can verdi         
11:40
Devlet Bahçeli'den MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim Devlet Bahçeli'den MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim         
11:32
Gaspçı dehşeti kamerada! Gencin telefonunu istedi, vermeyince defalarca bıçakladı Gaspçı dehşeti kamerada! Gencin telefonunu istedi, vermeyince defalarca bıçakladı         
11:13
Güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardı! Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın korkuttu Güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardı! Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın korkuttu         
11:06
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşını tarafından bıçaklandı         
11:02
Çiftçinin tarlasından çıkanlar ekipleri harekete geçirdi! Hangi döneme ait oldukları araştırılacak Çiftçinin tarlasından çıkanlar ekipleri harekete geçirdi! Hangi döneme ait oldukları araştırılacak         
10:22
Par görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon Par görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon         
09:55
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Sarı-Lacivertliler'den çılgın teklif! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya talip oldular Sarı-Lacivertliler'den çılgın teklif! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya talip oldular         
09:41
16 yaşındaki Aysel'i canından eden kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu 16 yaşındaki Aysel'i canından eden kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu         
09:39
Heidi Klum'un yatak odası itirafı ağızları açık bıraktı: Son derece çılgın bir yapım var Heidi Klum'un yatak odası itirafı ağızları açık bıraktı: Son derece çılgın bir yapım var         
09:38
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü         
09:01
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi         
22:00
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 12:03:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İki imparatorluk battı, o çınar ağacı hala dimdik ayakta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement