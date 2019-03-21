Son Dakika Haberleri: İki İneği 15 Günde 5 Buzağı Doğurunca Sevincini Sosyal Medyadan Paylaştı

İki İneği 15 Günde 5 Buzağı Doğurunca Sevincini Sosyal Medyadan Paylaştı

7 dakika önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 15 gün içinde iki ineğinden 5 buzağısı olan vatandaş, sevincini sosyal medya üzerinden paylaştı.

İki İneği 15 Günde 5 Buzağı Doğurunca Sevincini Sosyal Medyadan Paylaştı, System.String[]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 15 gün içinde iki ineğinden 5 buzağısı olan vatandaş, sevincini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Kaynarca Turnalı İnekçi Mahallesi'nde besicilik yapan 53 yaşındaki besici, iki ineğinden 15 günde 5 buzağı alınca yaşadığı sevinci sosyal medyada paylaştı. Emekli olduktan sonra yaşadığı Turnalı İnekçi Mahallesi'nde açık besi çiftliği kuran Salih Pistil ismindeki vatandaş, veteriner Gökhan Teker'in tohumlama yaptığı 2 ineği, 15 günde 5 buzağı doğurdu. Bir ineği ikiz, diğeri de üçüz doğuran Pistil'in yaşadığı sevinç, veterineri tarafından telefonla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyadan paylaşan Pistil, veterinerine teşekkür etti.

Buzağıların sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini ifade eden besici Sahil Pistil, "Üçüzlerimiz akşam doğdu. Hepsi Maaşallah turp gibi. İkisi erkek 1 tanesi dişi. Gökhan veterinere çok teşekkür ederiz, onun tohumlaması. Bundan bir önceki ikiz yaptı. Bunun faktörlerinden biri de herhalde açık besi olması. Temiz bir ahır, iyi bakım, Allah veriyor. Rabbim herkese nasip etsin" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:40 Kaynak: İHA

Sakarya, Kaynarca, Güncel
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