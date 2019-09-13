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İki İngiliz otelde ölü bulundu

1 saat önce

Beyoğlu'nda iki İngiliz kaldıkları otel odasında ölü bulundu.

İki İngiliz otelde ölü bulundu, System.String[]

Beyoğlu'nda iki İngiliz kaldıkları otel odasında ölü bulundu.

Tomtom Mahallesi'ndeki bir apart otelde kalan İngiltere vatandaşı Halina Paula de Silva (59) ile Adrian Samuel Bligh'in (60) odalarında hareketsiz yattığını gören otel görevlileri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Silva ve Bligh'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, iki İngilizin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Fabio Alves Da Silva, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:58 Kaynak: AA
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