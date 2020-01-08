İki iş adamını 780 bin TL dolandıran 4 şüpheli kaçarken yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da kendilerini hurdacı olarak tanıtan 4 kişi, 2 iş adamını 780 bin TL dolandırıp kaçmak isterken polis tarafından yakalandı.



Olay, Meydan Mahallesi'nde bir bankada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Z.A. (24), Y.A. (54), Z.K. (30) ve M.K. (32) kendilerini hurdacı olarak tanıtarak Aksaray'da geri dönüşüm şirketi olan Şaban A. (34) ve ortağı Ramazan S. (36) ile telefonla görüştü. 4 şüpheli, ellerinde yüklü miktarda hurda olduğunu ve satmak istediklerini belirtmesi üzerine iş adamları Şaban A. ve ortağı Ramazan S. 780 bin TL'lik hurda siparişi verdi. Anlaşmanın ardından Şaban A. ve ortağı Ramazan S. İzmir'e belirtilen adrese hurdaları almaları için kamyon gönderdi. Bu sırada parayı almak için İzmir'den Aksaray'a gelen 4 kişi, Şaban A. ve ortağı Ramazan S. ile bankada buluşarak 780 bin TL'yi aldı. Hurdaların kamyonlara yüklenip gün içinde yola çıkacağını belirten 4 şüpheli daha sonra Aksaray'dan ayrılmak için geldikleri 35 GE 3042 plakalı otomobille kent merkezinden ayrıldı. 4 şüphelinin ayrılmasının ardından Şaban A. ve ortağı Ramazan S. İzmir'e gönderdikleri kamyon şoförünü arayarak hurdaları alıp almadığını sordu. Kamyon şoförünün belirtilen adreste hurda olmadığını ve adreste bulunan insanların bir şey bilmediğini söylemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayan 2 ortak durumu hemen polise bildirdi.



Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri kaçarken yakaladı



İhbar üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şahısların Konya istikametine ayrıldığını tespit etti. Bunun üzerine yol üzerinde bulunan Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi veren asayiş ekipleri, otomobilin Sultanhanı istikametine geldiğini ve yolda güvenlik önlemi alınmasını söyledi. Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek Aksaray - Konya karayolu üzerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Gelen otomobilin kaçma riskine yönelik depolama yaparak trafiği kontrol altına alan Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 35 GE 3042 plakalı aracı durdurup 4 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler araçta yaptığı aramada poşet ve çantalar içinde bulunan 780 bin TL'yi de ele geçirdi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünden gelen ekiplerle birlikte yakalanan şüpheliler Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasının ardından 4 şüpheli Aksaray'a getirilerek Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. - AKSARAY