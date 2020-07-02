İki iş yerinde 84 kilogram kaçak tütün ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika

Adana'da, iki iş yerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 84 kilogram tütün ve 554 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezindeki iki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde, gümrük kaçağı 84 kilogram tütün ve 554 bin makaron ele geçirildi.

Kaçak ürünlerle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.