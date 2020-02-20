İki işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika

İki işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı

6 saat önce

Sivas'ta iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

İki işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı, System.String[]

Sivas'ta iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 07.00 saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi 2. kısım 5. caddede meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen S.M. idaresindeki 58 S 182 plakalı işçi servisi ile aynı yönde ilerleyen H.A. idaresindeki 58 ABS 161 plakalı işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 10 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:21 Kaynak: İHA
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