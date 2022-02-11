İki isim de suikaste kurban gitti! Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortak oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

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Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde evine doğru ilerlediği sırada Çatalköy mevkiinde gerçekleşen suikast sonrası hayatını kaybetti. Falyalı'nın ailesinin de bulunduğu araçta şoför Murat Demirtaş da hayatını kaybetti. Otel, casino, kumarhane ve sanal bahis gibi birçok faaliyeti yürüten Halil Falyalı'nın öldürülmesi sonrası KKTC Emniyet güçlerinin yanı sıra, Türkiye'deki Emniyet birimleri de araştırmalara başladı.

KIBRIS VE İSTANBUL'DA 3'ER KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Falyalı'ya yönelik saldırının ardından saldırganların kullandığı öne sürülen kiralık aracın şoförü Ömer Tunç, Kıbrıs'ta tutuklandı. Ada'yı sarsan suikastle ilgili çalışma yürütülürken, İstanbul'da da hareketli saatlerin yaşandığı ortaya çıktı. Halil Falyalı'nın yakınındaki bir kişinin verdiği ifadeler üzerine İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün operasyon başlattı. Ekipler, "Söylemez Kardeşler" çetesinin beyni Mustafa Söylemez ve iki adamını gözaltına aldı. Söylemez ve 2 kişinin sorgusunun İstanbul'da yapılacağı belirtildi. Yakalanan ikilinin suikastin tetikçileri olduğu, saldırının ardından sürat teknesiyle Türkiye'ye kaçtıkları iddia edildi.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU İLE ORTAK OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Öte yandan Sabah'ın haberine göre kumarhane, otel ve sanal bahis faaliyetleri yürüten Halil Falyalı'nın bir sanal bahis sitesi üzerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ortak olduğu tespit edildi. Ece Erken'in avukat ve iş insanı eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birkaç hafta önce Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranında Kadir Yasak isimli şahıs tarafından vurularak öldürülmüştü.